الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي يؤكد لرئيس وزراء نيبال ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من  كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد أكد خلال الاتصال ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة. 
ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء نيبال عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف المجالات، مثمنًا  ما ذكره الرئيس بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التنموي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي، ورئيس وزراء نيبال قد أكدا في نهاية الإتصال على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 

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