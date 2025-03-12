مسلسلات رمضان 2025، محمد رجب يحاول سرق محمود قابيل بالحلقة 12 من الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025 تشهد أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحلانجي وصول طه الحلانجي للرجل الذي يقوم بالنصب علي نجل شقيقه عبر الإنترنت، ويقوم بتعذيبه، ويترجاه بأن لا يفضحه.

وتقوم سيدة الأعمال "نسمة" عبير منير التي يحاول طه الحلانجي النصب عليها، بالذهاب الي منزله لأنه لا يتواصل معها منذ فترة، وتطلب منه الزواج أمام والدته.

ويظهر المعلم خليل "محمد لطفي" وهو يقوم بتوبيخ أحد العاملين معه، والذي قام بالعمل بدون الرجوع له أو أخذ رأيه.

ويتجسس طه الحلانجي علي رجل الأعمال محمود قابيل وهو يتحدث مع المحامى الخاص به، بعد أن تم سرقة مكتبه، ويؤكد محمود قابيل أنه قام بإخفاء المستندات المهمة في مكان مختلف بعيد عن هذا المكان الذي تم سرقته.

ويقابل سعيد "أحمد وفيق" ورده "إيناس النجار" والتي تخبره بأنها تريد حضانة ابنها، والتي تهدده بأنها ستقوم بإذائه إن لم يأت لها بابنها.

ويستولي طارق صبري علي الفيلا التي تملكها زوجته وكذلك الأراضي الزراعية بعد أن قام بالنصب عليها، كما يحاول طه الحلانجي سرقة المستندات المهمة من رجل الأعمال محمود قابيل.

أحداث الحلقة 11 من الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحلانجي خلافا بين طه الحلانجي "محمد رجب" وخليل "محمد لطفي" كي يقوم بسرقة الأوراق التي يحصل مقابلها علي 10 ملايين جنيه.

ويجتمع طه الحلانجي ومحمود قابيل، ويطلب منه أن يقف بجانبه خلال الفترة القادمة، لأنه وجده جدع ويقف بجانب الغلابة.

ويقوم طه الحلانجي بالذهاب إلى من قام بتلفيق قضية السرقة لوالد طه الحلانجي، ويعترف على المعلم الأسيوطي هو الذي وراء كل هذه الأمور التي حدثت لوالد الحلانجي.

ويكتشف زوج عبير صبري أنه تم سرقة مكتبه، والمناقصة التي كان يريدها لم تكن له، بسبب سرقة ملف المناقصة، وتم تعنيف سماح "ايتن عامر" من قبل مديرها في العمل بسبب اجازتها بسبب مرضها.

الحلقة 10 من مسلسل الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحلانجي الكشف عن علاقة مشبوهة بين المعلم خليل الذي يلعب دوره محمد لطفي ووردة "إيناس النجار".

ويتحدث طه الحلانجي مع سماح "أيتن عامر" بشأن خناقته مع ابن عمها، في الحارة الشعبية التي يسكن فيها، وتطلب منه عدم المشاجرة معه مرة أخرى.

ويقوم أحد أفراد عصابة محمد لطفي بسرقة رجل الأعمال محمود قابيل والحصول على أهم الأوراق الخاصة به وبابنته.

وتعرض سماح"أيتن عامر" علي طه الحلانجي أن يتركها بسبب مرضها، لكنه يرفض ويؤكد لها أنه سيقف بجانبها، ويخرج والد طه الحلانجي بكفالة 50 ألف جنيه.

وتذهب زوجة طارق صبري له وتريد أن تتأكد منه هل قام بالهجوم علي منزل والدها أم لا، لكنه يفاجئها بطلب الرجوع لها.

وتذهب عبير صبري لأحد الدجالين وتأتي له بالزيبق الأحمر كي يحقق لها أحد أحلامها، وهو الإنجاب.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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