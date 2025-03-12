الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط الوجه البحري بعد حادث محطة طنطا

السكك الحديدية
السكك الحديدية
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انتظمت حركة القطارات على الوجه البحري بعد رفع آثار حادث خروج بعض عربات قطار الإسكندرية القاهرة في محيط محطة طنطا. 

وتابعت الهيئة القومية للسكك الحديدية انتظام حركة القطارات.

وسبق وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء سير قطار رقم 910 مكيف القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عند دخوله محطة طنطا خروج جرار و4 عربات عن القضبان دون وقوع أي إصابات أو وفيات بين الركاب. 

وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإعادة الجرار والعربات الأربع على القضبان.  

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس مجلس للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الجرار والـ ٤ عربات عن القضبان.

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