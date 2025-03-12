إنقاذ عين رضيعة تعاني من ورم في سوهاج

نجح قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي في إنقاذ عين رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر، كانت تعاني من ورم بحجاب العين اليمنى، مما أدى إلى إغلاقها تمامًا وعدم استجابتها للعلاج.

ويعد حرمان العين من الرؤية في هذا العمر الصغير أحد أهم أسباب الإصابة بـالكسل الوظيفي، وهو مرض خطير قد يؤدي إلى فقدان النظر نهائيًا نتيجة عدم تطور مراكز الإبصار بالمخ بشكل سليم.

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز الطبي، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تواصل تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، بفضل ما تمتلكه من كفاءات طبية وتجهيزات حديثة. ونجاح هذه الجراحة الدقيقة يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الفرق الطبية بداخلها، والتزامها بتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة، خاصة للحالات الحرجة.

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية انه تم تحويل الطفلة من مركز البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث عرضت حالتها على فريق طبي متخصص بالقسم، بقيادة الدكتور علي محمود، رئيس وحدة التجميل بالقسم، والذي قرر التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ العين والمحافظة على الشكل الجمالي للوجه.

وذكر الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم حجز الطفلة بالقسم المجاني، والتنسيق مع قسم التخدير لتحضيرها سريعًا نظرًا لخطورة حالتها، حيث أن الجراحة قد تستغرق ساعات مما قد يمثل تحديًا بسبب صغر سنها. كما تم تجهيز أكياس دم بالتعاون مع قسم التحاليل الطبية تحسبًا لاحتمالية أن يكون الورم دمويًا.

ومن جانبه قال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون نجح الفريق الطبي بعد جراحة دقيقة استمرت ساعتين، في استئصال الورم بالكامل من حجاج العين اليمنى عبر جرح تجميلي دقيق، وأكدت التحاليل أن الورم كان وحمة دموية خلقية حميدة، حيث تماثلت الطفلة بفضل الله للشفاء في أيام معدودة، وعادت القدرة البصرية إلى عينها، مثمنًا الجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي والتعاون بين الأقسام المختلفة في المستشفى، في ملحمة طبية ناجحة تعكس مستوى الخدمات الطبية المتقدمة بمستشفي سوهاج الجامعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.