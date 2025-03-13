الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دين رئيس الجمهورية الإسلام الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع السلطة التشريعية

مواد متعلقة

دين رئيس الجمهورية الإسلام، أبرز بنود مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

سوريا ومستنقع حرب الأقليات، خبير علاقات دولية يحذر من كارثة قادمة

الشرع يتوعد بمعاقبة المسؤولين عن إراقة الدماء في سوريا

قائد قسد: لن يكون في سوريا جيشان ونركز على أن نكون جزءا من الإدارة

بيان من مجلس سوريا الديمقراطية بشأن اتفاق مظلوم عبدي وأحمد الشرع

بيانان من السعودية والأردن عن الاتفاق بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق؟

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

المزيد

انفوجراف

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية