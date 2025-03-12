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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم، واصلت أسعار الزيت، استقرارها مساء اليوم الأربعاء 12- 3-2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه.
<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.
اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

 

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.7 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 135 جنيها للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.4 جنيه، ليتراوح من 68 جنيها إلى 115 جنيها للتر.

عباد الشمس يسجل 135 جنيهًا للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

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سعر زيت الذرة بالأسواق

وجاء متوسط سعر زيت الذرة بنحو 105.3 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 130 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 108.1 جنيه، ليتراوح من 80 إلى 135 جنيهًا للتر.

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