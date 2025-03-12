انطلاق مسابقة «منشد الثقافة.. أصوات من نور» لاكتشاف وتبني مواهب المبتهلين

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق “مسابقة منشد الثقافة” أصوات من نور -لاكتشاف الموهوبين في مجال الإنشاد الديني، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على التراث الثقافي والفني المصري.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة:"إن مسابقة “منشد الثقافة…أصوات من نور "تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم ورعاية المواهب في مجال الإنشاد الديني بالتزامن مع شهر رمضان، باعتباره أحد الفنون الأصيلة التي برزت فيها أسماء مضيئة، مثل: الشيخ طه الفشني، الشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ سيد النقشبندي ونأمل من خلال هذه المسابقة إلى اكتشاف الأصوات المتميزة التي تكون امتدادًا لتلك القامات، وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى الجمهور المحب لهذا الفن، مع التأكيد على تبني الوزارة للفائزين والمتميزين عبر تقديمهم في الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة.”

وأضاف:المسابقة مفتوحة للمنشدين والمبتهلين من جميع أنحاء الجمهورية، من الجنسين، في إطار سعي الوزارة إلى دعم المواهب دون تمييز. المشاركات المصورة ستُعرض عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بث أعمال الفائزين عبر الإذاعة والتلفزيون، لضمان وصول هذه المواهب إلى أكبر شريحة من الجمهور. كما سيتم منح الفائزين فرصة المشاركة في حفلات الإنشاد الديني التي تنظمها الوزارة على مسارح دار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع وقصور الثقافة ليكونوا جزءًا من المشهد الثقافي والفني في مصر.”

وفتحت وزارة الثقافة باب التقدم للمسابقة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للراغبين في المشاركة إرسال فيديو لا تتجاوز مدته دقيقتين، يتضمن أداءً صوتيًا يُبرز موهبتهم في الإنشاد الديني والإبتهالات، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

ومن المقرر أن تخضع المشاركات لتقييم لجنة تحكيم متخصصة، على أن يتم إعلان الفائزين في ختام الشهر الفضيل، ليتم منحهم فرصة المشاركة في حفلات الإنشاد الديني التي تنظمها وزارة الثقافة على مسارح دار الأوبرا المصرية، تأكيدًا على دعم الوزارة للمواهب وإبراز الأصوات المتميزة في هذا المجال.

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