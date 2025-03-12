الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس عصابة نسائية لسرقة الموبايلات في الجمالية

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 سيدات ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لسرقتهن هاتف محمول من سيدة أجنبية بأسلوب النشل في منطقة الجمالية.

 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهن على (4 هواتف محمول).

 

بمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة بأسلوب "النشل"، وأكدن أن باقي الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة قسم شرطة الجمالية مديرية أمن القاهرة

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