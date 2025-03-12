القوات المسلحة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالقوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل، أعقبها كلمة الدكتور الشحات السيد عزازى من علماء وزارة الأوقاف أكد خلالها أن إنتصار العاشر من رمضان سيظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين، حيث استطاع رجال الجيش المصرى البواسل فى هذا الشهر الكريم أن يضربوا أروع الأمثلة في تحدى الصعاب وتخطي العقبات لإيمانهم الراسخ بنصر الله وتأييده.

عزم رجال القوات المسلحة

وألقى اللواء أ ح أحمد محمد الصيفى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشار فيها إلى أن هذه الذكرى المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز في تاريخنا العسكري والوطني وتجسيدًا لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار، موجهًا التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكية لإسترداد أرض سيناء المقدسة.

كما أكد عزم رجال القوات المسلحة على امتداد سيرة جيل النصر العطرة بالعمل والفداء والتضحية محافظين على أعلى درجات الكفاءة والإستعداد من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

وخلال مراسم الإحتفال تم تكريم عدد من رجال القوات المسلحة الذين حصلوا على مراكز متقدمة خلال مشاركتهم فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين للعام الهجرى 1446هـ، والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

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