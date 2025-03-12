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اقتصاد

للعام الثانى على التوالى، بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 22301 لنظام استمرارية الأعمال

بنك القاهرة يحصل
بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 22301

حصل بنك القاهرة للعام الثانى على التوالى على شهادة ISO 22301  لنظام إدارة استمرارية الأعمال لنطاق أعمال جديدة، تأكيدًا على التزامه بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان استمرارية أعماله في مختلف الظروف.

ويعكس هذا الإنجاز جهود البنك في تطوير منهج وقائي يهدف إلى تحديد المخاطر الرئيسية والحد من تأثيرها، إلى جانب تعزيز جاهزيته لمواجهة الأحداث غير المتوقعة، مما يضمن تقليل فترات التوقف عن العمل واستمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وقت الأزمات والكوارث المحتملة.

وفي هذا الشأن أشاد  حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بهذا الإنجاز باعتباره خطوة مهمة تعكس التزام البنك بحماية عملائه وموظفيه في جميع الأوقات. وقد أوضح أن البنك يتبنى نهجًا استباقيًا في إعداد وتنفيذ خطط شاملة لمواجهة الطوارئ، تتضمن إجراءات عملية فعالة يتم تحديثها باستمرار لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة عند الحاجة.

 


من جانبها، أكدت هالة القصار- رئيس مجموعة ادارة المخاطر، أن هذه الشهادة تعكس جهود البنك في تعزيز استمرارية الخدمات المصرفية للعملاء حتى في ظل الظروف الطارئة. وأضافت أن الحصول على هذه الشهادة يعزز قدرة البنك على تحديد المخاطر وإدارتها بفعالية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وتطوير العمليات التشغيلية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح  مصطفى خضر- رئيس قطاع مخاطر التشغيل، أن شهادة ISO 22301  تمثل تأكيدًا على التزام البنك بمعايير الجودة العالمية، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن الاستقرار والاستمرارية في مختلف جوانب عمله. كما أشار إلى أن هذا النجاح ما كان ليتحقق دون الدعم المستمر من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلًا عن جهود العاملين في مختلف المستويات، مما يعكس ثقافة العمل الجماعي التي تميز البنك.

وتُعد هذه الشهادة بمثابة تجسيد حقيقي للمرونة التنظيمية التي يتمتع بها البنك في إدارة المخاطر وتعزيز استدامة أعماله.

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