الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

الصين: سنرد على الرسوم الأمريكية الجديدة على الصلب والألمنيوم

الصين، فيتو
الصين، فيتو

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، إن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، ردا على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.

رسوم جمركية على الواردات الصينية 

ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج،  اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها في ظل السياسات التجارية الأمريكية.

وأضافت إن "الصين كانت ولا تزال تؤمن بأن الحمائية الاقتصادية لا تؤدي إلى أي مكان، وأنه لا يمكن لأحد أن يخرج منتصرا من الحروب التجارية أو الجمركية، وهو الأمر الذي يعتبر إجماعا مشتركا بين المجتمع الدولي".

 

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وأشارت المتحدثة إلى أن "إجراءات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، وتلحق ضررا بالغا بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، ولا تسهم في حل المشكلات".

وشددت ماو نينج على أن "الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

اعتبارا من 12 مارس، بدأت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم المستوردة إليها، ولم تستثن هذه الرسوم أي دول، كما تم توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذه الرسوم بشكل كبير.

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رسوم جمركية واشنطن وزارة الخارجية الصينية الحروب التجارية الصين

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