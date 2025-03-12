الصين: سنرد على الرسوم الأمريكية الجديدة على الصلب والألمنيوم

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، إن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، ردا على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.

رسوم جمركية على الواردات الصينية

ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها في ظل السياسات التجارية الأمريكية.

وأضافت إن "الصين كانت ولا تزال تؤمن بأن الحمائية الاقتصادية لا تؤدي إلى أي مكان، وأنه لا يمكن لأحد أن يخرج منتصرا من الحروب التجارية أو الجمركية، وهو الأمر الذي يعتبر إجماعا مشتركا بين المجتمع الدولي".

وأشارت المتحدثة إلى أن "إجراءات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، وتلحق ضررا بالغا بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، ولا تسهم في حل المشكلات".

وشددت ماو نينج على أن "الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

اعتبارا من 12 مارس، بدأت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم المستوردة إليها، ولم تستثن هذه الرسوم أي دول، كما تم توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذه الرسوم بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.