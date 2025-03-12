الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

حبس حارس عقار بتهمة هتك عرض طفل في الوايلي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بحبس حارس عقار بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان تعرض لاعتداء جنسي من عدمه.


وكان قسم شرطة الوايلي تلقي بلاغًا من أسرة طفل تتهم حارس عقار بخطف نجلهم وهتك عرضه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بهتك عرض طفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة الوايلي قسم شرطة الوايلي النيابة العامة

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