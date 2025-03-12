استعراض فنون باكستان، الأوبرا تطلق سهراتها العربية والإسلامية الرمضانية

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام سهراتها العربية والإسلامية الرمضانية بأمسية تقام بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك في التاسعة مساء الخميس ١٣ مارس الجاري على المسرح الصغير.



يتضمن البرنامج نماذج من الفنون التقليدية لدولة باكستان والتى تعكس ثراء وتنوع التراث والثقافة بمختلف مناطقها وتشمل مختارات من الأعمال الروحانية الفلكلورية إلى جانب لوحات استعراضية تجسد جانبًا من العادات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية، وتقام على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.