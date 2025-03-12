الأوبرا تواصل احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام الاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حيث يقام حفلًا ضمن سلسلة وهابيات للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي فى التاسعة والنصف مساء الجمعة ١٤ مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال منها سكن الليل، آه لو تعرف، عندما يأتى المساء، سهرت منه الليالى، انت الحب، ردى عليا، طول عمرى عايش لوحدي، ياللي فت المال والجاه، متي ستعرف، ساكن قصادي، حبايبنا.. أداء ندي غالب، أحمد عصام، أجفان طه، أحمد عبد الكريم، آيات فاروق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بتراث الطرب العربى ومنها روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب الخالدة.

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