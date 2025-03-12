الأربعاء 12 مارس 2025
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ثقافة وفنون

عرض الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل «أشغال شقة جدا» الليلة

أشغال شقة جدا
أشغال شقة جدا

عاد مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة” بموسم ثانٍ وجديد، عقب النجاح المدوي الذي حققه الموسم الأول في رمضان المنصرم، بشهادة  الجمهور والعديد من النقاد.

موعد عرض مسلسل أشغال شقة جدا

وتعرض  حلقات الموسم الثاني “أشغال شقة جدًّا” يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر ومن المقرر عرض الحلقة 14 وقبل الأخيرة اليوم الأربعاء.

  وسرعان ما تصدر المسلسل تريند رقم 1 من حيث نسب المشاهدات بمصر بحسب منصة شاهد للبث الرقمي.

 

عدد حلقات مسلسل أشغال شقة جدًّا

مسلسل أشغال شقة جدًّا مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

قصة مسلسل أشغال شقة جدًّا

وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدي "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينون بهنَّ من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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