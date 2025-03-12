وزير التعليم يوجه بصرف كافة المستحقات المالية لمعلمي الحصة

وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بسرعة صرف كافة المستحقات المالية لمعلمي الحصة (ابتدائي - اعدادي - ثانوي) على مستوى كافة المديريات التعليمية.

صرف مستحقات المعلمين بالحصة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن قيمة الحصة 50 جنيها للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم.

مستحقات المعلمين بالحصة في المدارس

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ويتم تحويل المستحقات إلى المديريات التعليمية المختصة وتقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافي ويتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة.

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