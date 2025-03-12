أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ تهنئ الفائزين في الموسم الرابع من مسابقة اللجنة الوطنية للرياضيات بعنوان "الرياضيات في كل مكان" التي أطلقتها الأكاديمية عام 2021 لطلاب المدارس الثانوية ومدارس المتفوقين stem.

أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين في الموسم الرابع من مسابقة الرياضيات

وفاز في المسابقة هذا العام 10 طلاب، وقد تقدم للاشتراك في المسابقة عدد 102 طالب من المدارس الثانوية والإعدادية ومدارس المتفوقين دون 20 سنة وأكبر من 15 سنة، حيث كانت المشاركات ممثلة للمدارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد تم توزيع المقالات على المحكمين من أعضاء اللجنة الوطنية للرياضيات بواقع 3 محكمين لكل مقال طبقًا لمعايير تم وضعها بواسطة المتخصصين من أعضاء اللجنة.

وقد أسفر التحكيم عن فوز 10 طلاب وهم مالك محمد سعد محمد أحمد المليجي، خالد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، عمر أحمد محمود زاهي، محمد محمود عبد الله، محمد ياسر رياض محروس، ديفيد شادي ميخائيل ناشد، روان أشرف حماده شديد، سيف الدين محمد عبد المعز محمد، فلوباتير ماجد ببياوي حبيب، روميساء إبراهيم سعد إبراهيم.



والجدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ لإتاحة الفرص المختلفة من المشاركات في المنافسات العلمية للطلاب من جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي لتحقيق أهدافها من الجودة والتنافسية في التعليم.

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