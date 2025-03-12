أميرة رضا تبدع في سماء "هل هلالك" بساحة الهناجر (صور)

انطلقت فعاليات الليلة الخامسة للنسخة التاسعة من برنامج هل هلالك، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار “من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور”.

حفل أميرة رضا

وتفاعل جمهور مسرح ساحة الهناجر مع صوت الفنانة أميرة رضا التى أحيت حفل الليلة الخامسة لبرنامج هل هلالك 9، وشدت بباقة متنوعة من الأغانى الشهيرة لكبار نجوم الطرب منها: "مجموعة مقاطع من أغنيات فيروز، أهو ده اللي صار، سلم علي، عاليادي، كنت فين، التوبة، رمضان جانا، الراجل ده هيجنني، تملي في قلبي، وصفولي الصبر، على جرا"، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

فعاليات برنامج هل هلالك

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تحرص على مشاهدته كافة أعمار الأسرة المصرية، ومن المقرر أن يعرض الأوبريت حتى نهاية برنامج هل هلالك.

وقدمت منصة "أغانى زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار مجموعة من الدويتوهات الشهيرة بجانب أغانى لفنان الشعب سيد درويش، كما قدمت منصة "مزيكا" لعازف الكمان الفنان عمرو درويش، عدد من المقطوعات الموسيقية لأشهر أغانى نجوم الطرب.

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