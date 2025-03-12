الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

استمرار اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا لليوم الثالث

اجتماعات اللجنة الدولية
اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا

تستمر فعاليات أعمال اجتماعات الدورة 68  للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا لليوم الثالث على التوالي ويشارك  وفد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى حيث يترأس  الوفد الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق.

وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب  الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا   قد افتتحت اجتماعات الدورة 68  للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة  بحضور  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا واللواء محمد زهير مدير الادارة العامة لمكافحة  المخدرات ومدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،وحضور 2000 مشارك  وعدد من وزراء  الخارجية والداخلية   وسفراء من الدول المختلفة  .

وينفذ  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الاستراتيجية  القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة والتى تم اطلاقها تحت رعاية  الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات  على غرار التجربة المصرية. 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

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