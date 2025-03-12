أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنها تعتبر انعكاسا لحالة العشوائية والتخبط الإداري التي تعاني منها المنظومة الرياضية في مصر.

أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وأشار النائب إلى أزمة لقاء القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، ليست حدثا استثنائيا، بل نتاج تراكمات طويلة من سوء الإدارة وغياب الرؤية الاستراتيجية.

القرارات العشوائية تهدد الدوري المصري

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرارات العشوائية باتت تهدد مصداقية الدوري المصري وحقوق المشجعين والمستثمرين الرياضيين.

تخبط في إعلان جدول مباريات الدوري المصري

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التخبط في الإعلان عن جدول المباريات فجرًا، وهو ما أثار اعتراضات الأندية، إلى جانب أزمة تعيين طاقم التحكيم المصري للمباراة رغم مطالبة أحد الفرق بحكام أجانب، أدى إلى أزمة كان يمكن تفاديها لو كانت هناك سياسة واضحة وثابتة لإدارة هذه الملفات.

وأكد النائب أن هذه العشوائية تؤثر سلبا على المشجع المصري، الذي يدفع ثمن التذاكر ويتكبد عناء الذهاب إلى المباريات، ليُفاجأ بالإلغاء أو قرارات غير منطقية، مما يخلق حالة من الإحباط والاستياء بين الجماهير.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار مثل هذه الأزمات دون حلول حاسمة مما يؤثر على سمعة مصر الرياضية، ويجعل المستثمرين الرياضيين ينفرون من دخول السوق المصري، مما يحرم الأندية من فرص رعاية وتسويق ناجحة، فضلا عن التأثير على صورة مصر الخارجية.

وقال عضو مجلس النواب: الدول التي تطمح لتنظيم بطولات عالمية تحتاج إلى منظومة رياضية مستقرة واحترافية، وهو ما تفتقر إليه الكرة المصرية حاليًا.

مطالب بفتح تحقيق عاجل بعد أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومحاسبته، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية لضمان وجود رؤية واضحة وإجراءات حاسمة تمنع تكرار الأزمات.

نحتاج إنقاذ سمعة الكرة المصرية

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك تدخلا عاجلا من جانب الجهات المعنية لإنقاذ سمعة الكرة المصرية من خلال آليات رقابية صارمة وشفافية في اتخاذ القرارات، مطالبا بوضع إطار قانوني صارم لتنظيم الاستثمار الرياضي وحقوق الرعاية، لضمان استقرار السوق الرياضي في مصر.

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