تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم بالقاهرة (صور)

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء،عن تسليم مديرية عمل محافظة القاهرة عقود عمل جديدة لذوي همم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات محمد جبران وزير العمل بالاستمرار في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وقال سيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة أن "المديرية" قامت بتسليم 14 عقد جديد لشباب المحافظة، للعمل في شركات خاصة هي "صني فارما وهايبر 1وشوا للبلاستيك"، وذلك عن طريق مكتب تفتيش مدينة بدر.

وأشار إلى أنه تم تسليم كرتونة رمضان لكل مستفيد من هذه الفرص، بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأوضح مدير المديرية أن توفير هذه الفرص يأتي تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018،ومواد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن، باستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين فى المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر،مشيرا إلى تكليفات الوزير جبران إلى المديريات بتكثيف الجهود في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تلك الجهود تتماشى مع المبادرات الرئاسية خاصة "بداية جديدة لبناء الإنسان "،والتي تهتم بالتنمية البشرية وتوفير حياة كريمة ولائقة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

شارك في تسليم العقود قيادات مديرية العمل بالمحافظة ومكتب عمل بدر وهم: السيد الشرقاوي، وإسلام أحمد، وأحمد هنيدي، وإيمان فرج، وريم جاب الله، وأسماء عاطف وممثلي الشركات المذكورة.

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