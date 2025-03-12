الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

قرار قضائي ضد عاطل متهم بقتل زوج شقيقته في أوسيم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل متهم بقتل زوج شقيقته في أوسيم، بسبب خلاف على 1000 جنيه اقترضها المتوفى منه منذ 3 أشهر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكشف المتهم في اعترافه أن المجني عليه رفض سداد مبلغ اقترضه منه منذ 3 أشهر، مما دفعه إلى ذبحه بسكين بعد مشاجرة بينهما، مشيرًا إلى أنه لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة مستغلًّا وجود المجني عليه بمفرده.

 

وتمكن رجال المباحث خلال أقل من 24 ساعة، من كشف لغز واقعة العثور على جثة عامل مذبوحًا داخل غرفة نومه في منطقة أوسيم شمال الجيزة.

 

ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة القتيل بسبب خلاف على 1000 جنيه اقترضها المتوفى من منه منذ 3 أشهر.

 

العثور على جثة بالجيزة 

 

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة قسم شرطة أوسيم، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل يبلغ من العمر 50 عامًا، مذبوحًا داخل غرفة نومه في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

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الجيزة أوسيم شمال الجيزة قسم شرطة أوسيم

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