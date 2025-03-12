الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين بتوخي الحذر عند عبور مزلقانات القطارات

مزلقان
مزلقان

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه. 

وياتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمارة من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. 

 

 

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