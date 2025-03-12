مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم على الطريق الإقليمي، اليوم الأربعاء، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بالطريق الإقليمي

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية، بلاغا يفيد بمصرع شخصان وإصابة آخر، ومقيمان مركز منوف فى حادث تصادم سيارة نقل بسيارتين ملاكى على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.



كما تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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