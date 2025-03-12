اليوم، إيقاف جميع قطارات خط (بشتيل/ المناشي/ إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف كافة قطارات خط (بشتيل / المناشي / إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر للتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال محطة محور روض الفرج والتي لم تكن لها مقرر وقوف بالمحطة وهي: قطارات (663 – 685- 687 - 693 - 666- 674 - 678 - 692 ).

وقالت الهيئة: إن ذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 12 /3/ 2025، ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات أرقام (682-677-669) طبقًا للجداول المرفقة وباقي القطارات تسير طبقا لجداولها الحالية، وتنفيذا لخطة وزارة النقل في التكامل والتبادل بين وسائل النقل المختلفة وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.