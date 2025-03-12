الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

اليوم، إيقاف جميع قطارات خط (بشتيل/ المناشي/ إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر

قطار
قطار
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف كافة قطارات خط (بشتيل / المناشي / إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر للتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال محطة محور روض الفرج والتي لم تكن لها مقرر وقوف بالمحطة وهي: قطارات (663 – 685- 687 - 693 -  666- 674 - 678 - 692 ).

 

وقالت الهيئة: إن ذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 12 /3/ 2025، ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات أرقام (682-677-669) طبقًا للجداول المرفقة وباقي القطارات تسير طبقا لجداولها الحالية، وتنفيذا لخطة وزارة النقل في التكامل والتبادل بين وسائل النقل المختلفة وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات خط بشتيل المناشي محطة الكوم الأحمر الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة محور روض الفرج تعديل مواعيد قطارات

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