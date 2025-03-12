مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد عرض الحلقة 12من الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025 تعرض الحلقة 12 من مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب في الحادية عشرة مساءً على قناة النهار.

وشهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحلانجي خلافا بين طه الحلانجي "محمد رجب" وخليل "محمد لطفي" كي يقوم بسرقة الأوراق التي يحصل مقابلها علي 10 ملايين جنيه.

ويجتمع طه الحلانجي ومحمود قابيل، ويطلب منه أن يقف بجانبه خلال الفترة القادمة، لأنه وجده جدع ويقف بجانب الغلابة.

ويقوم طه الحلانجي بالذهاب إلى من قام بتلفيق قضية السرقة لوالد طه الحلانجي، ويعترف على المعلم الأسيوطي هو الذي وراء كل هذه الأمور التي حدثت لوالد الحلانجي.

ويكتشف زوج عبير صبري أنه تم سرقة مكتبه، والمناقصة التي كان يريدها لم تكن له، بسبب سرقة ملف المناقصة، وتم تعنيف سماح "ايتن عامر" من قبل مديرها في العمل بسبب اجازتها بسبب مرضها.

الحلقة 10 من مسلسل الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحلانجي الكشف عن علاقة مشبوهة بين المعلم خليل الذي يلعب دوره محمد لطفي ووردة "إيناس النجار".

ويتحدث طه الحلانجي مع سماح "أيتن عامر" بشأن خناقته مع ابن عمها، في الحارة الشعبية التي يسكن فيها، وتطلب منه عدم المشاجرة معه مرة أخرى.

ويقوم أحد أفراد عصابة محمد لطفي بسرقة رجل الأعمال محمود قابيل والحصول على أهم الأوراق الخاصة به وبابنته.

وتعرض سماح"أيتن عامر" علي طه الحلانجي أن يتركها بسبب مرضها، لكنه يرفض ويؤكد لها أنه سيقف بجانبها، ويخرج والد طه الحلانجي بكفالة 50 ألف جنيه.

وتذهب زوجة طارق صبري له وتريد أن تتأكد منه هل قام بالهجوم علي منزل والدها أم لا، لكنه يفاجئها بطلب الرجوع لها.

وتذهب عبير صبري لأحد الدجالين وتأتي له بالزيبق الأحمر كي يحقق لها أحد أحلامها، وهو الإنجاب.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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