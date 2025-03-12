الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد عرض الحلقة 12من الحلانجي

الحلانجي
الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025   تعرض الحلقة 12 من مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب في الحادية عشرة مساءً على قناة النهار.

 

وشهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحلانجي خلافا بين طه الحلانجي "محمد رجب" وخليل "محمد لطفي" كي يقوم بسرقة الأوراق التي يحصل مقابلها علي 10 ملايين جنيه.

 

ويجتمع طه الحلانجي ومحمود قابيل، ويطلب منه أن يقف بجانبه خلال الفترة القادمة، لأنه وجده جدع ويقف بجانب الغلابة.

ويقوم طه الحلانجي بالذهاب إلى من قام بتلفيق قضية السرقة لوالد طه الحلانجي، ويعترف على المعلم الأسيوطي هو الذي وراء كل هذه الأمور التي حدثت لوالد الحلانجي.

ويكتشف زوج عبير صبري أنه تم سرقة مكتبه، والمناقصة التي كان يريدها لم تكن له، بسبب سرقة ملف المناقصة، وتم تعنيف سماح "ايتن عامر" من قبل مديرها في العمل بسبب اجازتها بسبب مرضها.

 

الحلقة 10 من مسلسل الحلانجي 

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحلانجي الكشف عن علاقة مشبوهة بين المعلم خليل الذي يلعب دوره محمد لطفي ووردة "إيناس النجار".

 

ويتحدث طه الحلانجي مع سماح "أيتن عامر" بشأن خناقته مع ابن عمها، في الحارة الشعبية التي يسكن فيها، وتطلب منه عدم المشاجرة معه مرة أخرى.

 

ويقوم أحد أفراد عصابة محمد لطفي بسرقة رجل الأعمال محمود قابيل والحصول على أهم الأوراق الخاصة به وبابنته.

 

وتعرض سماح"أيتن عامر" علي طه الحلانجي أن يتركها بسبب مرضها، لكنه يرفض ويؤكد لها أنه سيقف بجانبها، ويخرج والد طه الحلانجي بكفالة 50 ألف جنيه.

 

وتذهب زوجة طارق صبري له وتريد أن تتأكد منه هل قام بالهجوم علي منزل والدها أم لا، لكنه يفاجئها بطلب الرجوع لها.

 

وتذهب عبير صبري لأحد الدجالين وتأتي له بالزيبق الأحمر كي يحقق لها أحد أحلامها، وهو الإنجاب.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحلانجي الحلقة 12 من مسلسل الحلانجي الحلانجي الحلقة 12 محمد رجب آيتن عامر

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، طه يحصل علي حق والده في الحلقة 11 من الحلانجي

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

زغلول صيام يكتب: أبو ريدة الذي لا نعرف قيمته.. والكرة المصرية التي وصلت الحضيض!

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الاربعاء 12-3-2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 135 جنيهًا للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سبائك الذهب بالأسواق، هل نشهد قفزة جديدة فى الأسعار؟

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 12-3-2025

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يشرح أوصاف قلوب المحبين لله ورسوله (فيديو)

بماذا وصف الله الذين كذبوا بآياته؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في العراق

المزيد
الجريدة الرسمية