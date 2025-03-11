الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بتروجت يفوز على حرس الحدود 2-1 في الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود وبتروجت،
حرس الحدود وبتروجت، فيتو

انتهت مباراة حرس الحدود ضد بتروجت بنتيجة 2-1 للفريق البترولي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

سجل رشاد المتولي وخالد أبو زيادة هدفي بتروجت في الدقيقتين 27 و30، بينما أحرز محمود ممدوح هدف حرس الحدود في الدقيقة 70.

وتعرض عبد الرحمن جودة مدافع حرس الحدود للطرد في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

تشكيل حرس الحدود ضد بتروجت 

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: فوزي الحناوي - محمد الدغيمي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي.

خط الوسط: محمد مصطفى - إيزي إيميكا - محمد مجلي - رأفت خليل.

خط الهجوم: عمرو جمال - محمود ممدوح.

تشكيل بتروجت أمام حرس الحدود 

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد - هادي رياض - حامد حمدان - محمود شديد قناوي.

خط الوسط: - أدهم حامد - محمد علي عكاشة - رشاد المتولي.

خط الهجوم: شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرس الحدود بتروجت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

الدوري المصري في مهب الريح، انسحاب الأهلي يهدد البطولة بالإلغاء، وتعديلات مرتقبة في جدول ترتيب الفرق، الإطاحة برابطة الأندية مسألة وقت، والأهلي يستعد للشكوى إلى فيفا

ليست المرة الأولي، أبرز تهديدات الأهلي بالانسحاب من الدوري

نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل المرحلة الثانية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 2-0

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

عمرو أديب بعد انسحاب الأهلي: اللوائح واضحة ونحن في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون

أول تعليق من الزمالك بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130

حقيقة توقيع عقوبة على عمرو السولية بعد المشادة مع أحد أعضاء الأهلي

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

تراشق بالألفاظ بين السولية وأحد أعضاء الأهلي، التفاصيل الكاملة للمشادة (صور)

منوعات

المزيد

جثة طفلة في حاوية قمامة، قضية صلاة التراويح تثير الرعب بالمغرب

بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: اليوم في خلق السماء والأرض قد يكون مليارات السنين (فيديو)

المجددون، أبرز المحطات في حياة عامر الشعبي "فقيه الكوفة"

أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية