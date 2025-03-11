بتروجت يفوز على حرس الحدود 2-1 في الدوري المصري الممتاز

انتهت مباراة حرس الحدود ضد بتروجت بنتيجة 2-1 للفريق البترولي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

سجل رشاد المتولي وخالد أبو زيادة هدفي بتروجت في الدقيقتين 27 و30، بينما أحرز محمود ممدوح هدف حرس الحدود في الدقيقة 70.

وتعرض عبد الرحمن جودة مدافع حرس الحدود للطرد في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

تشكيل حرس الحدود ضد بتروجت

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: فوزي الحناوي - محمد الدغيمي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي.

خط الوسط: محمد مصطفى - إيزي إيميكا - محمد مجلي - رأفت خليل.

خط الهجوم: عمرو جمال - محمود ممدوح.

تشكيل بتروجت أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد - هادي رياض - حامد حمدان - محمود شديد قناوي.

خط الوسط: - أدهم حامد - محمد علي عكاشة - رشاد المتولي.

خط الهجوم: شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.

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