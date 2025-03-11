مودرن سبورت يفوز على سموحة في صراع البقاء بالدوري المصري

فاز فريق مودرن سبورت على سموحة بهدفين دون رد على ستاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر الدور النهائي لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل هدفي مودرن سبورت كل من أرنولد أيبا ومحمد مسعد.

تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة

وكان تشكيل فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائري عبدالحق بن شيخة كالتالى:

حراسة المرمى..محمود جنش.

خط الدفاع..علي فوزي، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق.

خط الوسط..أحمد يوسف، معتز زدام، غنام محمد، علي زعزع، أحمد كباكا.

الهجوم..أحمد عاطف.

تشكيل سموحة أمام مودرن سبورت

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من:

حراسة المرمى..الهانى سليمان.

خط الدفاع..هشام حافظ، بركات حجاج، ميدو مصطفى، محمد سعيد.

خط الوسط..أبوبكر ليادى، عمرو السيسى، محمد كناريا.

الهجوم..صامويل أمادى، مصطفى البدرى، عبدالكبير الوادى.

ترتيب مودرن سبورت



ويحتل مودرن سبورت المركز التاسع والأخير في مجموعة المنافسة على البقاء بالدوري، برصيد 12 نقطة.

ترتيب سموحة

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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