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بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان، فيتو

تقدم بوابة فيتو خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025.

بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان

ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان من خلال الرابط التالي:

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وتقام المباراة في ملعب أنفيلد في إياب دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول خارج ملعبه ذهابا بنتيجة هدف دون رد سجله هارفي إليوت.

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرخ، ماك أليستر، سبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، جوتا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبلي، باركولا.

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