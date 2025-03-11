الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

انهيار جزئي لمنزل سكني بالخليفة

انهيار جزئى لمنزل
انهيار جزئى لمنزل سكنى بالخليفة، فيتو

شهدت منطقة الخلية محافظة القاهرة انهيار جزئي لمنزل سكني قديم مكون من طابقين بشارع باب الوداع، دون وقوع أى إصابات.

 

انهيار جزئى لمنزل الخليفة
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكنى قديم بشارع با الوداع بدائرة قسم شرطة الخليفة القاهرة مكون من طابقين  ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين سقوط أجزاء من من منزل سكني دون وقوع أى إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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