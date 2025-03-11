انهيار جزئي لمنزل سكني بالخليفة

شهدت منطقة الخلية محافظة القاهرة انهيار جزئي لمنزل سكني قديم مكون من طابقين بشارع باب الوداع، دون وقوع أى إصابات.

انهيار جزئى لمنزل الخليفة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكنى قديم بشارع با الوداع بدائرة قسم شرطة الخليفة القاهرة مكون من طابقين ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين سقوط أجزاء من من منزل سكني دون وقوع أى إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.