الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يبحث التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف غير التقليدية لدعم الثروة الحيوانية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا مع الجهات المختصة، اليوم، لبحث سبل التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف غير التقليدية، وتكرار نموذج المصنع المقام بمدينة المنشاة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف وزارة الزراعة.

في إطار جهود محافظة سوهاج لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل تكاليف الإنتاج الحيواني، وتوفير فرص عمل جديدة لشباب المحافظة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور جمال سلومة، مستشار المحافظة للثروة الحيوانية، والدكتور أحمد عبد اللطيف، بمعهد البحوث الزراعية.

محافظ سوهاج يبحث التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف غير التقليدية لدعم الثروة الحيوانية 

ووجّه المحافظ مسئولي مديرية الزراعة بضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية للمحاصيل المستخدمة في صناعة الأعلاف، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي لتشجيع المزارعين على الاعتماد على الأعلاف التكاملية، بهدف تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

 

كما شدد على أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع هدرجة الزيوت والأعلاف بمنطقة أولاد عزاز، لضمان توفير كميات أكبر من الأعلاف بأسعار مناسبة.

 

وأكد "سراج" على أهمية تشجيع الجمعيات الأهلية والمستثمرين على إنتاج الأعلاف غير التقليدية من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستبدأ بتنفيذ مشروع إرشادي لإنتاج هذه الأعلاف بكل وحدة محلية، على أن تكون البداية من مركز طهطا، تحت إشراف مديرية الزراعة بسوهاج.

 

كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للمشروع، مع عقد اجتماع دوري كل 15 يومًا لمراجعة التقدم المحرز وعرض النتائج عليه شخصيًا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

 

يأتي ذلك في إطار رؤية محافظة سوهاج لدعم الإنتاج الحيواني، وتقليل الفجوة الغذائية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تنمية الثروة الحيوانية معهد البحوث الزراعية مستشار المحافظ مدينة المنشاة مديرية الزراعة بسوهاج محافظة سوهاج

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 2-0

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

عمرو أديب بعد انسحاب الأهلي: اللوائح واضحة ونحن في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون

أول تعليق من الزمالك بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130

حقيقة توقيع عقوبة على عمرو السولية بعد المشادة مع أحد أعضاء الأهلي

تراشق بالألفاظ بين السولية وأحد أعضاء الأهلي، التفاصيل الكاملة للمشادة (صور)

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

منوعات

المزيد

بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: اليوم في خلق السماء والأرض قد يكون مليارات السنين (فيديو)

المجددون، أبرز المحطات في حياة عامر الشعبي "فقيه الكوفة"

أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية