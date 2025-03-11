مسلسلات رمضان 2025، الحرب تبدأ بين المداح الحقيقي وقرينه بالحلقة 13

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الدراما الديني (المداح) بطولة النجم حمادة هلال العديد من الأحداث المتسارعة.

المداح 5 الحلقة 13

حيث بدأت الحرب بين المداح الحقيقي وقرينه المزيف الذي يختبئ بين أفراد أسرته فى الفيوم، حيث اكتشف المداح أنه طوال الفترة الماضية قامت جنيه تسمى فحيح بالتجسد فى هيئة صابر وتندس بين اصدقائه ومحبيه وقامت ببناء مقام لكي يدعو الناس ومرديه باسم صابر المداح وهو الأمر الذي استنكره وبشدة المداح الحقيقي، قائلا إن المقام هو ضرب من ضروب الشرك بالله.

فيما تجسد الدجال فى هيئة والد صابر المداح وأقنعه والده ما زال حيا ليطلب منه العديد من المهام التي تعاون ملك الجن الأحمر.

المداح 5 الحلقة 12

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل المداح فى موسمه الخامس محاولات الملائكة وفى مقدمتهم « تاج» والتي تجسد دورها النجمة يسرا اللوزي تنبيه والدة صابر المداح والتي تجسدها الرائعة حنان سليمان أن من يسكن معاها بالمنزل ليس نجلها الحقيقي وانما جن شيطاني تم تسخير على هيئة نجلها صابر المداح، وذلك عن طريق كشف وجه فحيح فى المرآة بدلا من وجه صابر.

فيما حرص الحاج صالح والملائكة تاج وعماد على تأمين منزل صابر وحماية أسرته من الشيطان المتجسد في هيئة نجلهم.

بينما تحاول الملائكة حماية من صابر من لعنات الجن، يكتشف المداح الحقيقي أن الدجال الذي يبحث عنه من الحلقة الأولى لهذا الموسم جاء متجسدًا فى هيئة والده والذي يجسد دوره النجم الكبير أحمد بدير.

المداح 5 الحلقة 11

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل المداح 5 مشهد مفاجئ لجمهور ومتابعي العمل حيث ظهر صابر وقرينه الخبيث بالإطلالة ذاتها، على عكس بداية الـ10 حلقات السابقة حين تجسد الجن على هيئة صابر المداح القديم قبل وفاته والذي كان شابًّا بعض الشيء، وهو على عكس الواقع فكان صابر المداح عقب خروجه من المقابر كان الشيب يغطي وجهه.

ولكن عقب أن ظهر المداح للجمهور فقام الجن بتجسيد صورته الجديدة فأصبح الجمهور فى حيرة كبيرة بين المداح الحقيقي والشيطان والتي تتجسد به بنت إبليس فحيح.

المداح 5 الحلقة 10

فبدأت الحلقة بتسخير رجل وزوجته لتنفيذ أوامر الجن لتعطيل صابر المداح عن مهامه، فيما تحاول منال والتي تجسد دورها دنيا عبد العزيز أن تكشف لـ والدة صابر والتي تجسدها حنان سليمان أن تتحدث لها بأن صابر المتواجد معها بالمنزل ليس الشيخ صابر الحقيقي وأنه جن على هيئة بشر وأن ابنها ما زال مكانه مفقودا.

بينما يعلم صابر الحقيقي بخبر انتشار وباء فيروسي أكثر من الأول بين أبناء القرية وأن عليه أن يسرع في إيجاد الدواء، في الوقت ذاته اجتمع الملك الأحمر مع ست الحسن ليعملوا على إيقاف خطوات صابر السريعة.

بينما أصبح خالد سرحان (شقيق صابر المداح) تريند بمنصات السوشيال ميديا عقب دخوله عالم السوشيال ميديا وخصوصا التيك توك، فيما تحاول بنت ابليس ست الحسن والتي تجسدها النجمة غادة عادل بإغراء رحاب بالمنصب والمال والمسكن المستقر لإبعادها عن التفكير والبحث عن صابر.

المداح 5 الحلقة 9

وشهدت الحلقة الجديدة من الموسم الخامس لمسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال العديد من المشاهد الهامة.

وبدأ الملك الأحمر في تنفيذ خططه في زرع الفتنة بين الناس بتسخير الشيخ صابر وتسخير دجال يقوم بالأعمال السفلية لأهالي قرى الصعيد بشكل كبير ويزرع تلك الأعمال داخل المقابر بداية من المنيا وصولا لسوهاج.

أيضا قرر الملك الأحمر “خالد الصاوي” الانتهاء من بناء مقام لصابر الشيطان الذي تجسد فى هيئة بشر ليدعو الله باسمه، وليدعو الناس بالصلاة، والدعوة بأن المداح وسيط لله، وهو من يقبل منه الدعوات.

وتشهد الحلقة ماستر سين يجمع بين الملك الأحمر «خالد الصاوي» وست الحسن «غادة عادل» والمداح الحقيقي «حمادة هلال» وقد سلسل عشيرة الجن أيدي المداح ليمنعه من العودة لأسرته وإنقاذ أهالي القرية من الأعمال والأوبئة التي جعلوها تنتشر بسرعة.

وتتجسد الأرواح الشيطانية في هيئة خبيرة فلك وتوقعات كمريم عاكف العرافة التي تجسد دورها النجمة مي كساب ضمن أحداث المداح.

وتبث حلقات المداح 5 يوميا تمام الساعة الثامنة مساء عبر مجموعة قنوات “mbc مصر”، ومنصة “شاهد” الرقمية.

مسلسل المداح 5

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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