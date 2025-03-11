عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

علق الإعلامي عمرو أديب على أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: أظن أن الأهلى اخد قرار غلط، بعد العنترية حتكتشف إنه كان متسرعا وهذا قرار يجب أن يدفع ثمنه مجلس الإدارة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي على ملعب النادي بمدينة نصر، بدلا من مواجهة الزمالك في القمة 130 والمقرر لها الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فرع النادي بمدينة نصر بدلا من استاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك، والتي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف نادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة القمة 130

كانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

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