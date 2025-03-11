تشكيل الهلال السعودي لمباراة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل فريقه للقاء باختاكور الأوزبكي على ملعب "المملكة أرينا" اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة.

غيابات الهلال السعودي أمام باختاكور الأوزبكي

ويبدأ البرتغالي جورجي جيسوس المباراة بالمدافع حسان تمبكتي بعد شفائه من الإصابة، بينما سيجلس البرازيلي رينان لودي على دكة البدلاء.

ويغيب عن المباراة جواو كانسيلو وسافيتش، وعلي البليهي بداعي الإصابات، بالإضافة إلى ياسر الشهراني لعدم الجاهزية البدنية.

كما سيغيب أيضًا المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها فجر الأحد الماضي، ودخل على إثرها المستشفى، ولم يشارك في التدريبات مؤخرا.

تشكيل الهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكي

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة باختاكور كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - متعب الحربي - حمد اليامي.

الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - مالكوم.

الهجوم: سالم الدوسري - كايو سيزار - ماركوس ليوناردو.

البدلاء: محمد العويس - محمد الربيعي - حمد اليامي - محمد القحطاني - خالد الغنام - عبد الله الحمدان - تركي الغميل - رينان لودي - خليفة الدوسري - ناصر الدوسري.

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