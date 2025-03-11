رسميا، أليو سيسيه مديرا فنيا لمنتخب ليبيا حتى عام 2027

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميا، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع المدير الفني السنغالي أليو سيسيه لقيادة منتخب ليبيا.

وأتم الاتحاد الليبي إجراءات التعاقد مع أليو سيسيه حتى عام 2027.

تعيين اليو

وكشف الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيتم تقديم أليو سيسيه رسميا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بطرابلس بعد غد الخميس.

ومن المنتظر أن يختار أليو سيسيه أعضاء جهازه المعاون مع احتفاظ الاتحاد الليبي بحقه في تعيين مدرب مساعد بالجهاز، وفقا لتصريحات سابقة من فوزي جعودة نائب رئيس الاتحاد الليبي.

وأفاد جعودة أنه تم الاتفاق أيضا مع سيسيه على الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين، بجانب مهامه كمدير فني للمنتخب الأول.

وكات ألو سيسيه أنهى في أكتوبر 2024 رحلته مع منتخب السنغال التي استمرت منذ عام 2015.

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