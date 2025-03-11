أحمد عاطف يقود تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة بالدوري

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: علي فوزي، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، غنام محمد، علي زعزع، أحمد كباكا

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد ايمن، وليد فرج، عبد الله حافظ، محمد مسعد، محمد صبري، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة على ملعب ستاد السلام بأولى جولات المرحلة الثانية من مسابقة دوري نايل.

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