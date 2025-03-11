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أخبار مصر

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة

وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية، فيتو
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عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، على هامش مشاركته في أسبوع سيراويك 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة، وتفعيل مستجدات برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 بهدف دعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم فى تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

كما بحث الجانبان التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والتي يأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل في ظل التوجهات العالمية لتلبية متطلبات التحول الطاقي، وأكد الجانبان على استمرار الوقود الأحفوري كعنصر رئيسي ضمن مزيج الطاقة لعقود قادمة جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة، وأهمية تكثيف الجهود العالمية لإزالة الكربون من البترول والغاز بما يدعم توفير مصادر طاقة مستدامة ويضمن تحول طاقي عادل يتناسب مع الظروف المختلفة لكل دولة.  
 

جدير بالذكر أن مصر قد انضمت كعضو مشارك في وكالة الطاقة في عام 2022، وتعتبر ثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.

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اقتصاد منخفض الكربون البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بولاية تكساس الامريكية جهود الدولة المصرية كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية

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