إصابة 20 شخصًا في حادثين منفصلين بالمنيا خلال 24 ساعة

شهدت محافظة المنيا حادثين مروريين منفصلين أسفرا عن إصابة 20 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الحادث الأول: انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي



في الحادث الأول، أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية تل بني عمران التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا

حادث تل بني عمران التابعة لمركز ديرمواس

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تبين أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحادث الثاني: انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي في المنيا



أما في الحادث الثاني، فقد أصيب 10 أشخاص آخرين نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي، أمام قرية المحرص التابعة لمركز ملوي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى المكان.

انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي في المنيا

تم التعرف على بعض المصابين، وهم: مصطفى منصف (23 عامًا)، مصطفى فهمي أحمد (22 عامًا)، حازم محمد فتحي (20 عامًا)، صالح محمد حسين (22 عامًا)، عبد الله فتحي عبد الرشيد (22 عامًا)، خالد مصطفى فؤاد (22 عامًا)، حسام محمد توفيق (22 عامًا)، الحسن محمد حسين (22 عامًا)، طه غريب إبراهيم (22 عامًا)، ورأفت عاطف فري (22 عامًا).

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.