الثلاثاء 11 مارس 2025
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أخبار مصر

تعديلات بخريطة تشغيل مترو الأنفاق بسبب الأهلى والزمالك

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

 أعلنت إدارة تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل خريطة تشغيل المترو بسبب مباراة الأهلى والزمالك الليلة.

 

وجاء نص إعلان الشركة كمايلى: 

اليوم الساعة 9:30، يستضيف ستاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الزمالك والأهلي.

عشان نساعد جماهير الكورة في التنقل بسهولة، محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - هتكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة.من أول الساعة 11 مساء هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقايق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

انضموا لينا، شجعوا فريقكم، واستمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر ايه تي بي ديف للنقل كايرو.

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الخط الأخضر الثالث الخط الثالث لمترو الأنفاق خريطة تشغيل المترو تشغيل الخط الثالث تشغيل المترو

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