مدرب إسبانيول: لا أحب برشلونة ورفضت اللعب له

كشف مانولو جونزاليس المدير الفني لإسبانيول، عن مشاعره تجاه نادي برشلونة.

كشف مانولو جونزاليس المدير الفني لإسبانيول، عن مشاعره تجاه نادي برشلونة. حيث يعد إسبانيول هو الجار اللدود لبرشلونة في المدينة الكتالونية، رغم الفارق الكبير في التاريخ لصالح البرسا.

مدرب إسبانيول يتحدث عن برشلونة



وقال المدرب الإسباني، في تصريحات لصحيفة "إل باييس" الإسبانية: "عندما كنت صغيرا، رفضت عرضا من برشلونة، لأنني لا أحب النادي إطلاقا".

وأضاف: "لم يحدث أي شيء سيئ من قبل النادي تجاهي، لكني لن أدرب برشلونة أبدا وأعتقد أنه لن يطلب تعييني".

ولم يلعب جونزاليس بقميص إسبانيول مطلقا، لكنه تولى تدريب الفريق الثاني في 2023 وفي 2024 أصبح المدير الفني للفريق الأول.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف، مع تبقي مباراة مؤجلة للبرسا.

بينما يحتل إسبانيول المركز الـ15، برصيد 28 نقطة.

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