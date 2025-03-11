عمرو خالد: كيف تتعامل مع الشخصيات السامة والمؤذية؟.. درس خصوصي من رسول الله (فيديو)

كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي عن طريقة التعامل مع الشخصيات السامة والمؤذية من واقع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها في مواقف عدة، حتى يتجنب أذاها ويتقي شرها.

برنامج نبي الإحسان من عمرو خالد

ووصف خالد في الحلقة الحادية عشر من برنامجه الرمضاني "نبي الإحسان"، الشخصية السامة بأنها الأصعب في الحياة، لأنها تسمم حياتك وتحاول تدميرها، وتشمل الشخصيات القاسية الحادة، الحسودة، النرجسية المتكبرة، الظالمة ذات الصوت العالي، المجاهرة بمعصية الله (الفاعلة للكبائر دون حياء).

5 أساليب مختلفة للنبي في مواجهة الشخصيات السامة

وأشار خالد إلى تنوع أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشخصيات السابقة، وذلك من خلال خمسة أساليب مختلفة:



1. الثبات الانفعالي.. الصبر والاحتساب

2. التجنب وعدم التصادم.. التجاهل.. أخذ المسافة

3. التعامل الودي مع الشخصية العدائية تجنبًا لشره وعدائه أو رغبة في هدايته

4. الرد القوي الصريح

5. التخويف بالله وأحيانًا الدعاء عليهم

وقال خالد إن الشخص الذي يتمتع بالذكاء الاجتماعي، هو الذي يتعامل وفق الموقف وليس وفق اعتيادك، ويمكن تحقيق ذلك

باتابع الخطوات التالية:

1. الملاحظة (الوعي بما حولك)

2. لماذا يفعل ذلك؟ (محاولة تحليل)

3. تحديد هدفك قبل مشاعرك (ما الذي تريد تحقيقه، وليس ما يحزنك)

4. تَصرَّف بعد مسافة تفكير أو دقائق، ولو أنت غاضب غير مكانك.

وأبرز خالد كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشخصية السامة، على النحو التالي:

1-الشخصية الحادة القاسية:

وصف خالد الأعراب بأنهم أقوى نموذج بسبب طبيعة الصحراء الجافة، وبين رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي شديد الغلظة أتى إليه، وكان له دين عليه، فأمسك بمجامع ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تركت العباءة أثرًا في رقبته، وقال: يا محمد، اقضِ لي ديني فإنكم يا بني عبد المطلب قومٌ مطل (يعني تماطلون في إعطاء الحقوق)، فغضب عمر رضي الله عنه، وقال: يا عدو الله، أتتحدث بهذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا ملامته لجذذتُ رأسك.



فنظر عليه الصلاة والسلام إلى عمر في سكون وتؤدة، وقال: يا عمر كنا أحوج منك إلى غير هذا، كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء، وأن تأمره بحسن القضاء، قم يا عمر، فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا من التمر جزاء ما روعته.

في حين كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مختلفًا مع شخصية قاسية أخرى، (ذو الخويصرة)، وهو رجل قاس من بني تميم، أتاه وكان يقسم قسمًا، فقال للنبي: هذه ليست قسمة عدل.. أعدل يا محمد، أعطني من مال الله فهو ليس مالك ولا مال أبيك.. أعدل يا محمد.. فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل.

"

ووصف خالد، رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأخير بالرد القوي الصريح، مشيرًا إلى تنوعه ردود الفعل بحسب نوع القاسي: قاسِ في قلبه خير؟، أم قاسِ عنيد؟.. وقدرتك على مواجهته.

وحذر خالد من الزواج من الشخص القاسي الحاد الطباع، وقال إنه يمكن معرفة ذلك، من خلال عدة أمور:

- معاملته لأبيه وأمه

- معاملته لمن يعمل لديه

- لا أحد يستطيع أن يمثّل أكثر من ثلاثة أيام.. انظري كيف يتصرف تحت ضغط إذا اخطأ أحد بحقه

لكنه قال إن الوضع يكون أصعب في حال كانت تلك الشخصية القاسية أو الحادة أو المسمومة من الأقارب (عم، خال)، وهنا يكون الرد بطريقة واحدة: التجاهل وعدم الاحتكاك إطلاقًا وعدم الدخول معه في أي أخذ ورد مهما فعل.. أخذ مسافة.. مع الاحتفاظ بالحد الأدنى لصلة الرحم.



وأشار إلى أن الطريقة الأمثل في التعامل مع الأقارب من هذه النوعية هي عدم الاحتكاك، والابتعاد بمسافة عنهم، مع الصبر والأحتساب للأجر، وفي حال كانوا أقارب (أم، أب، أخ)، فالحل: الصبر والاحتساب. وهذا هو جهادك ولك أجران: البر والمجاهدة.

2-الشخصية الحسودة:

ذكر خالد أن أشهر حساد النبي كانوا هم اليهود، وسر عداوتهم أن نبي آخر الزمان خرج من العرب، ونزل قول الله تعالى: "أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله.

وبين أن طريقة النبي معهم، هي:

- تجنب العداوة.. لأن الحاسد يزداد غلًا وحسدًا كلما دخلت معه في عداوة

وكشف خالد عن كيفية تحصين النفس من الحسد بـ 6 أشياء، هي:

1. أذكار الصباح والمساء

2. المعوذتان وقل هو الله أحد

3. آية الكرسي والفاتحة بنية التحصين

4. الصدقة ولو بقدر بسيط

5. الدعاء.. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اكفني شر الحاسدين والحاقدين والظالمين.. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت فإنك على ما تشاء قدير.

6. الرقية النبوية من العين.. هناك 4 أدعية نبوية:

في الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين "

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمنع الحسد: "أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر عباده... بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم... ما شاء الله ولا قوة إلّا بالله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم... اللهم أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فادفع عني عين الحاسدين وحسد الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين.



عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد اشتكيت، فقال: نعم، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك.



كيفية علاج المحسود بدعاء نبوي؟



أوضح خالد طريقة رقية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، فكان إذا مرض بعض أهله يضع يده اليمنى على رأسه، ويقول: اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا.

3- الشخصية النرجسية المتكبرة البذيئة ذات الصوت العالي:

قال خالد إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له طريقتان مع هذه النوعية من الناس: إما التجاهل التام، والمثال الأبرز: أبو جهل.. أحمق.. نرجسي.. متكبر.. بذيء.. صوته عال، لكن لما أبو جهل كررها غير النبي أسلوبه من التجاهل إلى التخويف بالله، وهذا أسلوب مؤثر جدًا.. مهما كنت الأضعف واستخدمت هذا الأسلوب لابد أن يهتز ويخاف.



4-الشخصية المجاهرة بالمعصية الفاعلة للكبائر دون حياء:

قال خالد إن طريقة النبي صلى الله عليه في التعامل مع هؤلاء على حسب حياء الشخص أو عدم حيائه من ذنبه، فكانت الرحمة والحنان والعطف إذا استحى من ذنبه، وعدم التقدير والابتعاد إذا لم يستحي.

مثال: الشاب الذي أتى إلى النبي يريد أن أن يأذن له في الزنا، فقد استخدم النبي الطريقة الحنونة معه، والعكس في قصة صاحب الجذيبة، الذي كان ضمن وفد أتى للمدينة لمبايعة النبي لكنه تحرش بجارية وجذب طرف ثوبها، فلما أتى لمبايعته مع من أتوا رفض مد يده إليه، قبل أن يعتذر ويتوب، فتبسم النبي ومد يده لمصافحته.

منهج وطريقة النبي: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ أُمَّتي مُعافًى إلا المجاهرين، وإن من المجاهَرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستَرَه الله عليه، فيقول: يا فلانُ، عَمِلتُ البارحة كذا كذا، وقد بات يستُرُه ربُّه، ويصبح يكشف سِترَ الله عنه"، متفق عليه.

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