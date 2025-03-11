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رياضة

القوة الضاربة لريال مدريد مهددة بالإيقاف أمام أتلتيكو

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أتلتيكو، غدا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته على ملعب متروبوليتانو.

نجوم مهددة بالإيقاف في الديربي

ويخوض أنطونيو روديجر وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش وإندريك وأوريلين تشواميني نجوم ريال مدريد، وخوسيه ماريا خيمينيز وأنخل كوريا نجوم أتلتيكو، اللقاء وهم يواجهون خطر الإيقاف في المباراة التالية حال حصولهم على بطاقة صفراء.

وهذه هي نفس قائمة اللاعبين المهددين التي شهدها لقاء الذهاب الذي فاز به ريال مدريد بهدفين لمثله، ولم يحصل فيه أي لاعب على إنذار سوى المغربي إبراهيم دياز.


من ناحيته، يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خطر الإيقاف حال حصل على بطاقة صفراء لأنه تلقى إنذارين سلفا.

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