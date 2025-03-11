القوة الضاربة لريال مدريد مهددة بالإيقاف أمام أتلتيكو

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أتلتيكو، غدا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته على ملعب متروبوليتانو.

نجوم مهددة بالإيقاف في الديربي

ويخوض أنطونيو روديجر وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش وإندريك وأوريلين تشواميني نجوم ريال مدريد، وخوسيه ماريا خيمينيز وأنخل كوريا نجوم أتلتيكو، اللقاء وهم يواجهون خطر الإيقاف في المباراة التالية حال حصولهم على بطاقة صفراء.

وهذه هي نفس قائمة اللاعبين المهددين التي شهدها لقاء الذهاب الذي فاز به ريال مدريد بهدفين لمثله، ولم يحصل فيه أي لاعب على إنذار سوى المغربي إبراهيم دياز.



من ناحيته، يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خطر الإيقاف حال حصل على بطاقة صفراء لأنه تلقى إنذارين سلفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.