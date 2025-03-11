الثلاثاء 11 مارس 2025
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أمن قنا يكثف البحث والتحري عن واقعة اصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقنا

اصابة 4 أشخاص في
اصابة 4 أشخاص في مشاجرة

تكثف الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، تحرياتها والبحث لكشف ملابسات والقبض علي المتسببين في واقعة إصابة 4 أشخاص بطلق ناري وعصا، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بالعصا الشوم وأسلحة نارية بسبب قيراط أرض، في قرية عباسة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل واقعة الضرب بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين ويوجد إصابات من الطرفين، في قرية عباسة التابعة لدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب إصابة 4 أشخاص أحدهم بطلق ناري والآخرين إثر التعدي عليهم بالعصا الشوم من عائلتين إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيراط أرض في قرية عباسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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