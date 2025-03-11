الثلاثاء 11 مارس 2025
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رياضة

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة ورابطة الأندية بموقفه من مباراة القمة

مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي الأهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا.

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه الي ملعب القمة 130 الليلة 

 توقيع غرامة مالية على الاهلي قد تصل قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الأهلي مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لإستضاح من له صلة بقرار الانسحاب لإتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة بعد قرار إدارة النادي بعدم خوض القمة 130 أمام الزمالك اليوم. 

كما أكد مصدر داخل الأهلي أنه لا تراجع عن قرارات المجلس الصادرة في جلسة اليوم بشأن عدم خوض القمة إلا في حالة وجود حكام أجانب أو التهديد بعدم استكمال المسابقة المحلية، مشددا على رفض النادي الأهلي التام لفكرة توجيه الدوري إلى أحد الأندية وأن المجلس سيظل في طريقه نحو الحفاظ على حقوق النادي. 

قال مصدر داخل الأهلي: إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حصل على موافقة كولر بشأن عدم خوض القمة الليلة في وجود حكام مصريين وذلك قبل إصدار بيانه الرسمي الخاص بعدم خوض المباراة الا في وجود حكام أجانب مؤكدا ان التنسيق كان مستمر بين إدارة النادي مارسيل كولر المدير الفني للفريق من خلال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي. 

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

 

الأهلي يُحدد موقفه من مباراة القمة في بيان رسمي 

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

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