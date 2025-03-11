الثلاثاء 11 مارس 2025
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أخبار مصر

رسالة حاسمة من السيسي بشأن القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي  تحية للشعب الفلسطينى الصامد فوق أرضه، مؤكدا  “سنقدم لهم كل عمل؛ من شأنه أن يساندهم فى معركة البقاء والمصير، على الرغم من الأحداث المتلاحقة، التى يمر بها العالم ومنطقتنا، والمخاطر والتهديدات التى خلفت واقعا مضطربا، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومساعى مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعـل رئيسـى فى هـذه القضـية والتى أوضحت فيها مصر منذ بدايتها، موقفا ثابتا راسخا، بأنه لا حل لهذه القضية، إلا من خلال العمل على تحقيق العدل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم القبول بتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، تحت أى مسمى، ولم يكن هذا الموقف ليتحقق، إلا بوعى الشعب المصرى، واصطفافه حول القيادة السياسية، معبرا وبجلاء عن صدق النية وحب الوطن”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، والتي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان "شعب أصيل"،  بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

كما شهدت الندوة عرض عدد من الفقرات والأفلام التسجيلية التي تجسد بطولات القوات المسلحة.

كما كرم الرئيس  عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

 

 

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