بالأسماء، السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، والتي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان "شعب أصيل"، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

كما شهدت الندوة عرض عدد من الفقرات والأفلام التسجيلية التي تجسد بطولات القوات المسلحة.

كما قام الرئيس بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وجاءت القائمة:

الشهداء ومصابي العمليات الحربية - حرب أكتوبر المجيدة

مقدم أحمد حسن إبراهيم – دفاع جوى

رائد طيار إسماعيل محمد إمام

جندى سيد محمد مراد العياط - مصاب

الشهداء ومصابي العمليات الحربية - الإرهاب

عميد أحمد محمود عبد الفتاح – المدفعية

مقدم خالد عبده دبور – مشاه

مقدم عادل عبد الحميد عيد حسن – مدرعات

رائد محمد على محمد العزب – مدرعات

نقيب احتياط محمد حسن عبد الحفيظ عبد الموجود

ملازم أول محمد عادل عبد العظيم – مشاه

رقيب باسم سامى عبد الحى إبراهيم – مدفعية

رقيب أسامة سعيد فتح الله – مشاه

عريف رضا محمد محمد الحويحي – مدرعات

جندى إسلام محمد محمد السيد – حرس الحدود

رائد مصاب عمليات حربية من المدرعات – ضياء الدين محمد عبد الله

أسر الشهداء من سيناء

حميد عيد سالمان

إبراهيم حماد إبراهيم.

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