تأجيل محاكمة موظف قتل عاملا فى مطاردة بسبب هاتف

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة موظف بتهمة ضرب أفضى إلى موت بعد صدمه عامل بدراجة نارية ظنا منه أنه لص الذى سرق هاتفه، لجلسة 5 أبريل المقبل مع إخلاء سبيل المتهم.

وكانت واقعة مثيرة دارت أحداثها فى منطقة الزيتون، عندما تعرض مواطن كان يقود سيارته لسرقة هاتفه بأسلوب الخطف، على يد لص كان يقود دراجة نارية.



تفاصيل الواقعة بدأت عندما طارد مواطن لص خطف هاتفه بأسلوب الخطف، فما كان من المواطن إلى مطاردته ومحاولة الإمساك به فى شوارع منطقة الزيتون بالقاهرة، إلا أنه أخطأ وصدم بسيارته عامل كان يقود دراجة نارية ظنا منه أن اللص الذى سرق هاتفه، فى محاولة منه لإيقافه، مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر فى الجمجمة أودت بحياته، وتم القبض على مالك السيارة وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة الضرب أفضى إلى موت.

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