الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة إجبار عربي على توقيع إيصالات أمانة بعابدين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، تأجيل محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه لجلسة 15 أبريل المقبل.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمله"، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع سيارته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة أجهزة وزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة عابدين محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

سقوط ميكروباص في مصرف مائي بالبراجيل وإصابة الركاب

قرار من النيابة في واقعة العثور على سيدة متوفاة داخل شقتها بالمعادي

أستاذة جامعية تستأنف على حكم حبسها عامين في قضية تعذيب نجل زوجها

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالفيوم

تأجيل دعوى هاني شاكر ضد ناقد فني شهير

3 قرارات من النيابة بشأن عقار السبتية المنهار

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أصيب في انهيار عقار بالسبتية

تجديد حبس المتهم بطعن شقيقه لارتدائه الجاكت الخاص به بدار السلام

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه إلى ملعب القمة 130 الليلة

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

كواليس إبلاغ كولر بقرار عدم خوض مباراة القمة 130

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

منوعات

المزيد

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في حرب حديقة الموت

مع الزاهدين، مظاهر من حياة علي بن أبي طالب

هل من يموت في شهر رمضان يعفى من عذاب القبر؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية