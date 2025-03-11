كواليس إبلاغ كولر بقرار عدم خوض مباراة القمة 130

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب حصل على موافقة مارسيل كولر بشأن عدم خوض مباراة القمة الليلة في وجود حكام مصريين، وذلك قبل إصدار بيانه الرسمي الخاص بعدم خوض المباراة إلا في وجود حكام أجانب، مؤكدا أن التنسيق كان مستمرا بين إدارة النادي ومارسيل كولر من خلال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي.

وأصدر النادي الأهلي منذ قليل بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

الأهلي يُحدد موقفه من مباراة القمة في بيان رسمي

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

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