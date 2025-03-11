السيسي: ستظل قواتنا المسلحة صامدة في وجه أي تهديد حامية لمقدرات هذا الشعب العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: ستظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه صامدة فى وجه أى تهديد، حامية لمقدرات هذا الشعب العظيم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، والتي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان "شعب أصيل"، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

كما شهدت الندوة عرض عدد من الفقرات والأفلام التسجيلية التي تجسد بطولات القوات المسلحة

كما قام الرئيس بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

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